"الشرطة المجتمعية" بغزة تُنهي خلافين ماليين على عقارين

غزة- وكالة الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة خلافًا ماليًا على قطعة أرض، وآخر حول حواصل تجارية بين اثنين من المواطنين، حيث بلغت قيمتهم الإجمالية 86 ألف دينار.

وفي التفاصيل، أوضح مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة المقدم سامح اشتيوي أنه تم إنهاء الخلاف الأول على قطعة أرض بين المواطنَيْن، حيث يُقدر قيمتها بـ 83 ألف و750 دينار.

وفي سياق متصل، ذكر المقدم اشتيوي أنه تم إنهاء الخلاف الثاني لذات الطرفين حول أجرة حواصل أسفل بناية سكنية بمبلغ وقدره 2500 دولار، لافتاً إلى أنه تم إنهاء الخلافين بكتابة سندات رسمية بين طرفي الخلاف.