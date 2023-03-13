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ضمن مراكز تواصل..

شؤون المرأة والحكم المحلي تفتتحان الملتقى النسائي

13 آذار / مارس 2023 02:16

شؤون المرأة والحكم المحلي تفتتحان الملتقى النسائي
شؤون المرأة والحكم المحلي تفتتحان الملتقى النسائي

غزة- وكالة الرأي

افتتحت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، الملتقى النسائي ضمن "مراكز تواصل"، وذلك على شرف الثامن من آذار.

ويأتي الملتقى في ضوء ٢٠٢٣ عام مناصرة المرأة الفلسطينية الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة، وكذلك عام التنمية المحلية الذي أطلقته وزارة الحكم المحلي. 

وأكدت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، على أهمية مراكز تواصل في رصد احتياجات المرأة الفلسطينية في جميع المناطق والتعبئة والمناصرة لقضاياها بمختلف مجالاتها، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة الفلسطينية واحتياجاتها.

وفي كلمتها، أكدت م. منى سكيك مدير عام التخطيط بوزارة الحكم المحلي، على ضرورة تحديد المسار ووضوحه وإدماج المرأة في جميع عمليات التخطيط والتنفيذ. 

من ناحيتها، أشارت أ. عالية عيد رئيس مراكز تواصل، على الهدف من مراكز التواصل وهو تطوير الجهد التكاملي، بما يخدم المرأة الفلسطينية في كل المجالات.

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