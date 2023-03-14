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"الرياضة للجميع" تنظم قرعة بطولة الجامعات لكرة الطائرة

14 آذار / مارس 2023 09:31

غزة - وكالة الرأي
نظمت دائرة الرياضة للجميع – وحدة الرياضة بالمجلس الأعلى للرياضة، قرعة بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، امس الاثنين.

 وتمت مناقشة اللائحة الداخلية، على أن تنطلق البطولة بعد غد الأربعاء في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة بمشاركة ٦ فرق تمثل الجامعات والكليات.

وحضر القرعة رئيس قسم النشاطات الطلابية في وزارة التعليم العالي خالد الجرجاوي ومن دائرة الرياضة للجميع بالمجلس الأعلى كل من أحمد الخطيب وإياد الجيش، وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين كالتالي:
المجموعة الأولى
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
الجامعة الإسلامية
كلية مجتمع تدريب غزة "الوكالة"
المجموعة الثانية
جامعة الإسراء 
كلية الرباط
الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

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