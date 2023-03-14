"الأعلى للرياضة يتابع مشاريع تطوير المرافق الرياضية بمحافظات غزة

غزة - وكالة الرأي

أكد م. أحمد الزيناتي مدير التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المجلس الأعلى للرياضة، أن برنامج تطوير وترميم المرافق الرياضية في أندية محافظات غزة، يسير حسب الخطة التي وضعها المجلس بناء على احتياجات الأندية، ووفقاً لخطط المجلس الأعلى التي تضمنت تخصيص (200,000) دولار في المرحلة الثالثة من مشاريع تطوير البنية التحتية.

وأوضح الزيتاني أن طواقم المجلس تقوم بمتابعة كافة المشاريع وتنفذ زيارات ميدانية لتحديد متطلبات استكمال التطوير، بما يتلاءم مع توفير الملاعب والصالات المناسبة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأضاف أن المشاريع التي يشرف عليها المجلس خلال الفترة الحالية وتقارب على الانتهاء هي على النحو التالي:

مشروع إنارة صالة نادي خدمات رفح وتخطيط الملعب

تغطية صالة نادي اتحاد بيت حانون بقيمة ((10,000 دولار.

ترميم مقر نادي شباب رفح بقيمة (4000 )دولار.

إنشاء ملعب كرة القدم الشاطئية بمبلغ (6000) دولار.

ترميم وطلاء أرضية ملعب نادي الشبان المسيحية بقيمة (2500) دولار.

تطوير قاعة التدريب المركزية في مجمع فلسطين الرياضي بقيمة (10,000) دولار.