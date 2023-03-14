"حرية..حرية".. الحركة الأسيرة تبدأ احتجاجات "الثلاثاء الحمراء"

غزة – وكالة الرأي:

من المقرر، أن تبدأ الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الدخول في مرحلة جديدة من العصيان في وجه الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لقرارات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" الهادفة لمضاعفة معاناة الأسرى.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم الثلاثاء، إن خطوات الأسرى تتمثل بارتداء ملابس الشاباص وتنفيذ إرباك ليلي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، والهتاف الموحد "حرية..حرية" تزامنًا مع مسيرات الغضب في كافة المحافظات.

وذكرت أن الوزارة، تنظم تظاهرة إلكتروني إسنادية للأسرى تبدأ اليوم الساعة 10:30 صباحا في قاعة القدس بوزارة الأوقاف بغزة للتغريد على وسم (#الشعب_يريد_تحرير_الأسير)، وإقامة مسيرات الغضب الساعة 7:30 مساء في مراكز المدن والمحافظات على امتداد الوطن.

من جهته، أوضح نادي الأسير أنه من المقرر أن ينظم وقفات إسناد للأسرى وإحياء ليوم "الثلاثاء الحمراء" تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيـرة.

وذكر نادي الأسير أن "الثلاثاء الحمراء" يمثل يوماً وطنياً، قدّم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتـلال البريطاني.

وقالت: "سيكون يوم الثلاثاء "ثلاثاء الحرية" نصرة للأسرى، مع اقتراب معركتهم (معركة الإضراب عن الطعام)".

ودعت مؤسسات الأسرى شعبنا الفلسطيني ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى إسناد الأسرى، وضرورة التغريد على وسمي #الثلاثاء_الحمراء، #الشعب_يريد_تحرير_الأسير.

يشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ29 توالياً، خطوات العصيان والاحتجاج ردًا على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" بحقهم.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين أن خطوات الأسرى اليوم الثلاثاء، تتمثل بارتداء ملابس الشاباص وتنفيذ إرباك ليلي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، والهتاف الموحد "حرية..حرية" تزامنًا مع مسيرات الغضب في كافة المحافظات.

وسبق أن أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان مقتضب لها أن "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء؛ سنرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد"، معلنة عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات الوزير المتطرف بن غفير؛ "تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان".

ويبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا، كما بلغ عدد الشهداء من الأسرى داخل السجون 235 شهيدا.