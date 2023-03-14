الصحة: تشغيل جهاز " DEXA" لمرضى السرطان بمستشفى الصداقة

غزة- وكالة الرأي

أفاد د.صبحي سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركي أنه تم تشغيل جهاز دكسا DEXA ضمن أقسام خدمات الأشعة في المستشفى وهو الجهاز الأول في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، وذلك في إطار سعى وزارة الصحة الى استحداث خدمات التصوير بما يضمن تجويد الخدمة وتخفيف الأعباء عن المرضى.

بدوره، اوضح د. محمد القانوع مدير دائرة الأشعة بمستشفى الصداقة أن للجهاز قدرة عالية على تشخيص كثافة العظام BMD “Bone Mineral Density” وكتلة وصلابة العظام ومعرفة مدى احتمالية الإصابة بالكسور، الى جانب قدرته على إعطاء نتائج موثوقة لفحص وتشخيص هشاشة العظام في حالات مرضى السرطان بعد العلاج الكيماوي والهرموني.

من جانبه، قال أ. خالد خليل رئيس قسم أخصائي التصوير الطبقي أن جهاز دكسا DEXA يقوم بأهم الفحوص الفعالة في قياس كثافة العظام وتحديد هشاشة العظام، مشيرا الى انه فحص بسيط وسهل جداً لا يستغرق في العادة أكثر من 30دقيقة.

وبين أن الهدف منه هو قياس كثافة العظام في جسم الإنسان وخاصة منطقتي عنق الفخذ والعمود الفقري القطني (أسفل الظهر) وذلك لأنهما الأكثر تعرضاً للكسر عند الإصابة بهشاشة العظام.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الدائرة المالية والإدارية للمستشفى وضمن إنجازاتها خلال عام 2022 ,بأن تم اجراء عدد (8626) من فحوصات الأشعة بكافة أنواعها منها (1302 أشعة عادية و3993 أشعة مقطعية و1184 رنين مغناطيسي و2071 تصوير تلفزيوني و59 حالة تصوير ثدي).