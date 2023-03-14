"الشفاء الطبي "ينظم يوم علمي بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الكلى

غزة- وكالة الرأي

نظمت إدارة مستشفى الباطنة برئاسة د.رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، يوم علمي تحت شعار " صحة الكلى للجميع، الاستعداد لما هو غير متوقع ودعم الضعفاء "والذي يصادف التاسع من مارس من كل عام، ذلك بهدف تنمية الوعي المجتمعي بأمراض الكلى وكيفية الوقاية منها.

وأوضح د.رأفت لبد خلال انطلاق فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكلى، أن هذه الفعالية تهدف إلى دعم ومناصرة مرضى الكلى والتوعية بأمراض الكلى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض واقع خدمات أمراض الكلى في قطاع غزة مبينا عدد المرضى الذين تم زراعة كلى لهم والذي وصل عددهم إلى 145 مريض بينما بلغ عدد مرضى الغسيل 420 مريض.

بدوره ،أعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد ابو سلمية عن سعادته البالغة لإقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تهم المجتمع بشكل عام ومرضى الكلى بشكل خاص، مقدما شكره وتقديره الى جميع القائمين على هذه الفعاليات، التي تعتبر مؤشر نوعي لحرص الطواقم الطبية على تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، خاصة في أقسام الباطنة المختلفة والتي تعد الخدمة الأم على مستوى المجمع.

هذا وتم عقد عدة محاضرات تثقيفية تناولت عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بأمراض الكلى. وفي نهاية الفعالية قدم د.عبد الله الفيشاوي رئيس أقسام الكلية الصناعية بمجمع الشفاء أهم التوصيات التي سيتم رفعها لوزارة الصحة. يذكر أن الأطباء المشاركين في المحاضرات هم د.غازي اليازجي، ود.همام اللوح، ود.حسام جودة ، ود.خالد الخضري.