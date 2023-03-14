"الصداقة التركي" وجمعية عايشة تنفذان منتدى حواري" مع العاملات بالمستشفى

غزة- وكالة الراي

نفذ قسم العلاقات العامة والاعلام بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بالتنسيق مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل نشاط "منتدى حواري" مع العاملات بالمستشفى.

وأوضح أ. أسامة طه رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بمستشفى الصداقة التركي أن تنفيذ هذا النشاط يأتي في سياق احياء فعالية يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام تكريما لجهود المرأة العاملة في الحقل الطبي في مستشفى الصداقة التركي من التخصصات والفئات الصحية.

وترأست د. سها شعت الجلسة الحوارية للنقاش للحديث عن تطوير الأدوات الرقمية الخاصة بمستشفى الصداقة التركي في تقديم الخدمات لمرضى السرطان.

وتم فتح النقاش للحوار عن تجارب العاملات مع المرضى وتعرضهم للضغوطات النفسية والتحديات والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل المباشر وغير مباشر مع المرضى.

وفي الختام وبإشراف عضو لجنة العلاقات العامة أ.محمود الطنة تم تقديم هدية رمزية بهذه مناسبة لكلا من العاملات ومريضات السرطان في أقسام المبيت وتزويدهم بالدعم النفسي المناسب من قبل الاخصائية النفسية لجمعية عايشة.