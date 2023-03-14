وزارة التعليم تستقبل وفداً من مجموعة "رياض أطفال غزة"

غزة- وكالة الراي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت وفداً من مجموعة رياض أطفال غزة، حيث ترأس الوفد أ.إلهام زقوت وعدد من المربيات والأطفال.

وشارك في اللقاء مدير دائرة الرياض بالوزارة أ. حسين العيلة، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام د. مدحت الزطمة.

بدوره، أكد ثابت أن الوزارة تبذل كل الجهود لتطوير وتجويد العمل في رياض الأطفال خاصة على صعيد البيئة التعليمية والمناهج وأساليب التدريس والتعامل مع الطفولة المبكرة والأنشطة المتنوعة.

من جهتها، ثمّنت زقوت جهود الوزارة ونجاحاتها، وأوضحت أن مجموعة رياض أطفال غزة تضم 10 رياض حيث تنفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية، كما تحدثت عن خطة مؤسستهم في تنظيم معرض إبداعي للوسائل التعليمية الخاصة برياض الأطفال.

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة بمحاورة الأطفال واستمع لأفكارهم ومواهبهم.

