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"المواصفات والمقاييس "تنفذ دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة الغذائية

14 آذار / مارس 2023 10:56

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غزة- وكالة الراي 
نفذت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية دورة تدريبية على مدار يومين بعنوان" التعليمات الفنية الالزامية رقم 100/2022 حول المعلومات الغذائية للمستهلكين "، وذلك  ضمن جهود وزارة الاقتصاد الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

و استهدفت المؤسسة في هذه الدورة عدد 31 مختص من القطاعين العام والخاص والذين يعملون في مجال الرقابة الغذائية مثل/ الطب الوقائي في وزارة الصحة،حماية المستهلك والادارة العامة للصناعة و الإدارة العامة للمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني ،و البلديات و مباحث التموين،و اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية.

وفي نهاية الدورة قام رئيس مجلس الإدارة م. عبد الفتاح الزريعي ومدير عام المؤسسة م. عماد الحوراني بتقديم الشكر للمدربين والقائمين على الدورة وتم توزيع الشهادات على الحضور.
 

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