تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية حول "إدارة أزمات العمل"

غزة- وكالة الرأي

افتتح أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس، دورة تدريبية لمديري ومديرات المدارس حول: "إدارة أزمات العمل"، والتي عُقدت في مركز التدريب التربوي بحضور: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة الداخلية، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب.

بدوره، تحدث أ. حمدان أهمية هذه الدورة في تعريف المتدربين بآلية إدارة نزاعات العمل وطرق حل النزاعات، ومتى يتوجب على الإدارة التدخل لحل النزاع، منوهاً إلى أهمية إدارة النزاعات بالحكمة، وثمن جهود المدربين د. أكرم الحجوج، وأ. بشار الفرا وأ. ناريمان الأغا.

هذا وتشمل الدورة عدة محاور منها، تعريف النزاع ومستوياته وعناصره وأنواعه، وأسبابه، ومهام إدارة النزاع، وطرق المديرين في حل النزاعات، وفن إدارة النزاع في المكاتب والمؤسسات.

هذا وتستهدف الدورة 17 متدرباً ومتدربة من مديري المدارس.

