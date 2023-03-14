"العمل" تفتتح فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع للعمل عن بعد بخانيونس

غزة- وكالة الرأي

افتتحت وزارة العمل، بالتنسيق مع نقابة المهندسين فرع خانيونس، فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع للعمل عن بعد.

وشارك في افتتاح اليوم الأول للأسبوع الإرشادي مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل ورئيس المجلس الوطني لتعزيز العمل عن بعد أ. محمد طبيل، وعضو المجلس الوطني لتعزيز العمل عن بعد د. ممتاز الأغا، ومدير مديرية عمل خانيونس م. محمود كلاب، وممثل عن نقابة المهندسين م. ثائر معمر، ومدير دائرة التوجيه والإرشاد أ. سفيان بحر، ومدير دائرة تنمية التشغيل م. أحمد النبريص، ومنسق الأسبوع أ. سفيان الأغا، ولفيف من خريجي محافظة خانيونس، والمهتمين بمجال العمل عن بعد.

وتحدث أ. طبيبل عن التوجه الحكومي لتعزيز العمل عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل لتدعيم ودمج الخريجين في مجال العمل عن بعد، من خلال عدة مشاريع ودورات إرشادية وتوعوية.

وأكد رئيس المجلس الوطني لتعزيز العمل عن بعد حرص وزارة العمل على إكساب الخريجين المهارات اللازمة والخبرات الكافية لدمجهم بالشكل الصحيح في مجال العمل عن بعد، وضمان حصولهم على وظائف دائمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل خريج.

ودعا أ. طبيل المشاركين في الأسبوع الإرشادي إلى الاستفادة من خبرات المتدربين، وتدوين جميع الملاحظات، والحرص على الاستفادة من جميع فعاليات الأسبوع، باعتبارها تجارب ناجحة لعدد من ريادي العمل عن بعد.

وتخلل اليوم الأول مداخلات لعدد من ريادي العمل عن بعد، عرضوا من خلاله تجاربهم، وقدموا النصائح اللازمة للراغبين في دخول هذا المجال، وأجابوا على استفسارات المشاركين، وسط حضورٍ كبيرٍ وملفت، صاحبها أجواء حماسية مميزة.

وتستمر فعاليات أسبوع الابتكار والإبداع للعمل عن بعد حتى يوم الاثنين 20/3/2023م، بقاعة مقر نقابة المهندسين فرع خانيونس.

