"تعليم الشمال "يُكرم ثلة مميزة من طواقمه الإدارية والتدريسية

غزة- وكالة الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة ثلة مميزة من طواقم المديرية الإدارية والتدريسية، وذلك لما بذلوه من جهود لإنجاح العديد من الفعاليات والأنشطة.

وحضر التكريم إلى جانب أ. صالحة، كل من مدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب.

بدوره، رحب مدير التربية والتعليم بالحضور، مثنياً على جهود المكرمين التي بذلوها ودورهم من إنجاح برنامج الجودة والاعتماد المدرسي، والأنشطة والمعارض التي شاركت بها مدرسة هاني نعيم الزراعية، وتمنى لهم بدوام التميز والنجاح.

وقد كرم مدير التربية والتعليم رئيس قسم الاعتماد المدرسي والترخيص أ. تحرير المصري، ومدير مدرسة شهداء جباليا الأساسية للبنين أ. أحمد المقيد، ومديرة مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات أ. نظمية اللوقا، ومديرة مدرسة عمواس الأساسية "أ" للبنات أ. وفاء مسلم، وذلك لما بذلوه من جهود في إنجاح البرنامج التدريبي للجودة والاعتماد المدرسي.

كما تم تكريم كل من أ. جبريل أبو عودة و أ. نادر سعدات من مدرسة هاني نعيم الزراعية لجهودهم في الفعاليات والمعارض التي شاركت فيها المدرسة.

يشار هنا إلى أن التكريم عبارة عن شهادة شكر وتقدير ومكافئة مالية مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت.

