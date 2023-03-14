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"الشعب يريد تحرير الأسير".. تظاهرة إلكترونية بغزة دعماً للأسرى

14 آذار / مارس 2023 01:29

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غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، وتنسيقية الإعلام الرقمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تظاهرة إلكترونية للتغريد على وسم #الشعب_يريد_تحرير_الأسير، نصرة ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، أن التظاهرة الإلكترونية، جاءت تلبية لنداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من إجرام وإرهاب غير مسبوق أمام مسمع ومرأى العالم بأسره.

وشددت الوزارة، على أن التظاهرة تأتي في إطار أهمية دعم قضية الأسرى وبذل جهد إعلامي كبير لنقل معاناتهم من داخل سجون الاحتلال.

وشارك في التظاهرة الإلكترونية، العشرات من النشطاء والمؤثرين والإعلاميين، والتي تستمر لعدة أيام قادمة بهدف إيصال ونقل معاناة الأسرى، وضمان أكبر مشاركة واسعة لهذا الحدث البارز في التفاعل مع قضية الأسرى.

 

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