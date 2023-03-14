"هنية" يوقع اتفاقية رعاية كأس السلة

غزة - وكالة الرأي

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اتفاقية رعاية بطولة كأس كرة السلة لأندية محافظات غزة مع خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد بقيمة (3000) دولار، على أن تحمل البطولة اسم المرحوم عادل أسمري (المفوض العام السابق لاتحاد السلة).

وحضر توقيع الاتفاقية، صباح اليوم الثلاثاء، المدراء العامون في المجلس جابر عياش وناظم جابر ومحمد حلس، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وأكد عبد السلام هنية أن رعاية بطولات الكأس تجديد لدعم المجلس للاتحادات الرياضية، والمساهمة في تنظيم الأجندة الرسمية السنوية للاتحادات.

بدوره شكر خليل أبو شمالة جهود هنية في دعم الرياضة ودعم بطولة الكأس، وأكد جاهزية الاتحاد لتنفيذ البطولات والاهتمام بكافة الفئات العمرية.