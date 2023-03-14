الاقتصاد: تنفذ جولة تفتيشية على محطات تحلية المياه بغزة

غزة- وكالة الرأي

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد، جولة تفتيشية على محطات تحلية المياه في مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة أن الجولة تأتي بهدف متابعة مدى التزام محطات تحليه المياه بتعقيم المياه بمادة الكلور وتوفر الشروط الصحية الواجب توفرها داخل المحطات.

وحررت الطواقم خلال جولتها محضر ضبط لمحطة مياه لعدم تعقيمها المياه بمادة الكلور، ودعوتها للالتزام بالإجراءات السليمة.

من جهة أخرى ، وجهت الطواقم اخطار لمحطة وقود لعد استيفاءها بالإجراءات المطلوبة التي وضعتها الوزارة لعمل المحطات داخل القطاع.

