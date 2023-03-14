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وزارة التربية و التعليم تستقبل وفداً من صحيفة الاستقلال

14 آذار / مارس 2023 01:55

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غزة- وكالة الرأي 
استقبلت وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي وفداً من صحيفة الاستقلال.
وكان في استقبال الوفد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام د. مدحت الزطمة، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله، وضم الوفد الزائر أ. أريج التميمي، و أ. هديل أبو دان.
ورحّب مدير دائرة العلاقات العامة بوفد الصحيفة مثمناً جهودهم الإعلامية، ولفت إلى أن الوزارة يُسعدها التعاون والتنسيق المشترك مع الصحيفة ومنصاتها المتنوعة في إطار الشراكة الإعلامية.
وتحدث بشيء من التفصيل عن مشاريع الوزارة التي من الممكن أن يتم معالجتها إعلامياً مثل قصص النجاح الطلابية والمواهب والابتكارات، وبرنامج غرس وتعزيز القيم في المدارس، وإدخال التكنولوجيا والحوسبة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
من جهتهم ثمن وفد الصحيفة جهود وزارة التعليم على الصعيد التعليمي ونشاطاتها الإعلامية البارزة، وتم الترحيب بأي أنشطة تعاونية لخدمة المسيرة التعليمية.
 

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