"ديوان الفتوى والتشريع "يستعرض أهم انجازاته خلال فبراير الماضي

غزة- وكالة الرأي

أكد التقرير الشهري لديوان الفتوى والتشريع بغزة ، أن الديوان أصدر (8) فتوى واستشارة قانونية خلال شهر فبراير الماضي.

وبيَن التقرير أنه تم مراجعة عدد من التشريعات قبل الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.

واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان، منها إعداد (10) مذكرات قانونية، إضافة إلى المشاركة في (19) لجنة ولقاء قانوني.

وأوضح التقرير أنه تم فرز وتصنيف وأرشفة (6) تشريعات، إضافة إلى توزيع وبيع (27) إصداراً من إصدارات الديوان.

وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، أهمها نقل مقر الديوان.