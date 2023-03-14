"مجمع اللغة العربية" يُعلن موعد مؤتمره العلمي الثامن

غزة - وكالة الرأي:

أعلن مجمع اللغة العربية الفلسطيني التابع لوزارة التربية والتعليم العالي عن موعد مؤتمره الثامن "الأمن اللغوي في فلسطين الواقع والمأمول" في العاشر من أكتوبر للعام 2023 بمدينة غزة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية د. خليل حماد في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة بغزة: إن المؤتمر يهدف إلى بيان أهمية أمن اللغة العربية، وأثره في الحفاظ على الهوية القومية، والوطنية، وتحديد واقع أمن اللغة العربية في مؤسسات الوطن كافة، والكشف عن التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن اللغوي في الوطن العربي عامة، وفي فلسطين على وجه الخصوص.

من جهته أوضح عضو اللجنة التحضيرية أ. د. عادل عوض الله، أن للمؤتمر ثلاثة محاور، الأول: الأمن اللغوي، المفهوم والأثر ويضم: دواعي الأمن اللغوي، وأثر الأمن اللغوي في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، والثاني بعنوان: التحديات التي تُواجه الأمن اللغوي في فلسطين ويضم الحديث عن الاحتلال والإعلام ولغة التعليم.

وأفاد عوض الله بأن المحور الثالث سيحمل عنوان: وسائل تعزيز الأمن اللغوي، ويتطرق إلى عدة موضوعات منها: السياسات والقوانين، دور المؤسسات التعليمية، دور المجامع اللغوية، جهود الكتاب والأدباء واللغويين في تعزيز الأمن اللغوي.

ودعا الباحثين إلى المبادرة والمشاركة في تقديم أبحاثهم المتميزة التي تفيد المؤتمر وتخدم لغتنا العربية.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مواعيد المؤتمر حيث سيكون آخر موعد لاستلام الملخصات هو 16/5/2023، وآخر موعد لاستلام الأبحاث كاملة هو 15/8/2023 وآخر موعد للرد على الأبحاث هو 12/9/2023، وموعد المؤتمر 10/10/2023.