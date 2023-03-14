" الإعلامي الحكومي" يبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين

غزة - وكالة الرأي:

بحث المكتب الإعلامي الحكومي اليوم، سبل التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام في غزة.

وأوضح المكتب أن مجموعة من القضايا تم مناقشتها خلال زيارة وفد من ديوان الموظفين لمقر المكتب الإعلامي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والتي كان أبرزها تفعيل عمل دوائر العلاقات العامة والإعلام في الوزارات.

وكان رئيس المكتب سلامة معروف، استقبل اليوم، رئيس ديوان الموظفين م. رامي الغمري، و أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في الديوان، و أ. مهند دلول رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام.

بدوره رحب معروف بهذه الزيارة القيمة التي حملت في طياتها العديد من القضايا الهامة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان الموظفين في خدمة الموظفين والخدمات المقدمة لهم.

وأبدى استعداده لأي تعاونٍ مشترك بين الجانبين في سبيل تطوير العمل وتجويده، وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالعمل الحكومي.

بدوره أوضح الغمري سعي الديوان المستمر لبناء علاقات متينة مع المؤسسات العاملة، شاكراً الإعلام الحكومي على الدور الرائد الذي يقدمه في خدمة المؤسسات الحكومية سعياً منه لإيصال الصورة المشرقة للمجتمع الفلسطيني.

وأكد على استمرارية الديوان في تقديم الخدمة للموظفين في القطاع العام بكافة فئاته من خلال عمل دورات تدريبية في كافة التخصصات والاحتياجات اللازمة لتطوير عملهم وتحسين جودة عمل الوزارات.

وفي ختام الزيارة، قدم الغمري درعاً تكريمياً للإعلام الحكومي على الجهود المبذولة في إبراز إنجازات المؤسسات الحكومية.