المالية تشارك في لقاء عمل لمناقشة بنود التعرفة الجمركية

غزة – وكالة الرأي:

شاركت وزارة المالية في اجتماع عمل مشترك مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الوطني، لمناقشة بنود التعرفة الجمركية.

وحضر الاجتماع عن وزارة المالية مدير جمارك معبر رفح التجاري أحمد المصري، ورئيس قسم التخليص بالمعبر صايل العمور، ورئيس قسم القضايا بمعبر كرم أبو سالم أ. وسام العكة.

وناقش المجتمعون آليات وطرق توحيد بنود التعرفة الجمركية بين الوزارات للبضائع الواردة من معابر غزة على برنامج المعابر المحوسب.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة تكثيف الجهود للعمل على توحيد بنود التعرفة الجمركية مما يساهم في رفع جودة العمل والتسهيل على الشركات العاملة في مجال الاستيراد من خلال عمل أذونات الاستيراد بصورة سليمة.

وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود والعمل على تطوير برنامج التعرفة الجمركية للمعابر، للحفاظ على المال العام، وما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وتشكيل لجنة من المجتمعين وعقد المزيد من اللقاءات وتذليل كافة العقبات بين عمل الوزارات.