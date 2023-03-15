وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" بالداخلية يُنظم 154 محاضرة توعوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تجري مقابلات لتشغيل 90 خريجًا من التخصصات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ووزارة الداخلية يناقشان قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية صرف رواتب الأسرى والشهداء والمحررين والجرحى غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل أداء رسالتها الإرشادية للوافدين للمواقع الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي ملفات 30 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الاثنين15 مارس 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الطاقة تتفقد مشروع" حياة غزة" بخان يونس

15 آذار / مارس 2023 10:44

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي :

قامت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتنفيذ زيارة تفقدية لمتابعة تقدم العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية والذي تنفذه شركة حياة غزة، على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس.

حيث التقى كل من م. إبراهيم الشنطي مدير دائرة المشاريع، وم. نادر طالب مدير وحدة أبحاث الطاقة، ممثلين عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بـ م. فتحي الشيخ خليل والطواقم الفنية العاملة في شركة حياة غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطارها المبرمج بهدف الوقوف على مستجدات سير العمل، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأوضح م. الشنطي بأنه قد تم الانتهاء من تركيب حوامل الخلايا الشمسية، والخلايا الشمسية، والبدء بالتمديدات الكهربائية داخل المحطة، فيما أشار م. طالب أن المشروع بانتظار اتمام أعمال الربط الكهربائية لمكونات المحطة وتركيب أجهزة إنفيرتر للطاقة الشمسية، ومن ثم الربط على شبكة الكهرباء العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟