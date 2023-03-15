سلطة الطاقة تتفقد مشروع" حياة غزة" بخان يونس

غزة - وكالة الرأي :

قامت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتنفيذ زيارة تفقدية لمتابعة تقدم العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية والذي تنفذه شركة حياة غزة، على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس.

حيث التقى كل من م. إبراهيم الشنطي مدير دائرة المشاريع، وم. نادر طالب مدير وحدة أبحاث الطاقة، ممثلين عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بـ م. فتحي الشيخ خليل والطواقم الفنية العاملة في شركة حياة غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطارها المبرمج بهدف الوقوف على مستجدات سير العمل، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأوضح م. الشنطي بأنه قد تم الانتهاء من تركيب حوامل الخلايا الشمسية، والخلايا الشمسية، والبدء بالتمديدات الكهربائية داخل المحطة، فيما أشار م. طالب أن المشروع بانتظار اتمام أعمال الربط الكهربائية لمكونات المحطة وتركيب أجهزة إنفيرتر للطاقة الشمسية، ومن ثم الربط على شبكة الكهرباء العامة.