صرف رواتب الأسرى والشهداء والمحررين والجرحى غدًا

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، بالتعاون مع وزارة المالية، عن صرف رواتب الأسرى والشهداء والأسرى المحررين والجرحى المقطوعة رواتبهم عن شهر فبراير الماضي غدا الخميس.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، إن عملية الصرف ستتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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15 آذار / مارس 2023 11:20
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