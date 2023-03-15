صرف رواتب الأسرى والشهداء والمحررين والجرحى غدًا

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، بالتعاون مع وزارة المالية، عن صرف رواتب الأسرى والشهداء والأسرى المحررين والجرحى المقطوعة رواتبهم عن شهر فبراير الماضي غدا الخميس.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، إن عملية الصرف ستتم عبر كافة فروع بنك البريد.