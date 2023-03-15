سلطة المياه تناقش تنفيذ فعاليات مشتركة مع نقابة المهندسين

غزة - وكالة الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة، اجتماعاً مع إدارة فرع غزة في نقابة المهندسين، وذلك في إطار التنسيق لفعاليات يوم المياه العالمي.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ فعاليات مشتركة لتسليط الضوء على التحديات المائية في قطاع غزة.

و حضر الاجتماع عن سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا مدير عام التخطيط والتوعية وم.خالد ابوغالي مدير دائرة التوعية مع م.محمد المدهون مدير فرع غزة وم.جهاد حجاج نائب مدير فرع غزة في نقابة المهندسين.

يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تقوم بإحياء يوم المياه العالمي بشكل سنوي بالتعاون مع العديد من الشركاء.