"هنية" يفتتح "دورة الصحفي الرياضي الشامل"

غزة - وكالة الرأي

افتتح عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، دورة، بعنوان "دورة الصحفي الرياضي الشامل"، ينظمها اتحاد الإعلام الرياضي، صباح اليوم الأربعاء ، في قاعة التدريب بمجمع فلسطين الرياضي.

حضر افتتاح الدورة ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم، ومن الدائرة الفنية للاتحاد الكابتن صائب جندية وشحدة حبوش، وتغريد العمور نائب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، وأعضاء اتحاد الإعلام د.إسلام صقر وعلاء سلامة وأمين عام الاتحاد مصطفى صيام، ومحمد أبو عيطة مدير التدريب والرياضة للجميع بالمجلس الأعلى.

وتحدث هنية عن احتياج المنظومة الرياضية لإعلام متنوع يهتم بالكيف لا بالكم، في ظل أعداد الصحف والمواقع والإذاعات، وطالب هنية الإعلاميين الرياضيين تعزيز ثقافة التشجيع والانتماء بدون تعصب، وتسليط الضوء على المواهب الرياضية.

وأكد ياسر رضوان، مدير اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد كرة القدم، أن المنظومة الكروية الغزيّة تحتاج لدعم من الإعلام لإنجاح الموسم الرياضي وتعزيز ثقافة التنافس الشريف ونبذ التعصب.

وقالت تغريد العمور، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، إن الاتحاد يسعى من خلال دوراته التدريبية لصقل المهارات والاستفادة من تجربة أصحاب الخبرة في العمل الإعلامي والاطلاع على التوجهات الحديثة في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الاتحاد يهتم بالصورة المثالية للرياضة.



وتستهدف الدورة الصحفية عدداً من الإعلاميين المهتمين بالرياضة والعاملين في مجال الإعلام، بواقع 4 ساعات يومياً من الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 20 من الشهر الجاري.