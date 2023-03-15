وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط 6 دراجـات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش تنفيذ فعاليات مشتركة مع نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية "التوعية المرورية" .. برامج حكومية للحد من حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية في مدارس تعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش القضايا العمالية مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" بالداخلية يُنظم 154 محاضرة توعوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنتهي من إعداد دليل التمارين العملية لدبلوم النجارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تجري مقابلات لتشغيل 90 خريجًا من التخصصات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشيد بدور جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة
أخبار » الأخبار الحكومية

ينظمها اتحاد الإعلام الرياضي

"هنية" يفتتح "دورة الصحفي الرياضي الشامل"

15 آذار / مارس 2023 12:38

"هنية" يفتتح "دورة الصحفي الرياضي الشامل" في مجمع فلسطين الرياضي

غزة - وكالة الرأي

افتتح عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، دورة، بعنوان "دورة الصحفي الرياضي الشامل"، ينظمها اتحاد الإعلام الرياضي، صباح اليوم الأربعاء ، في قاعة التدريب بمجمع فلسطين الرياضي.

حضر افتتاح الدورة ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم، ومن الدائرة الفنية للاتحاد الكابتن صائب جندية وشحدة حبوش، وتغريد العمور نائب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، وأعضاء اتحاد الإعلام د.إسلام صقر وعلاء سلامة وأمين عام الاتحاد مصطفى صيام، ومحمد أبو عيطة مدير التدريب والرياضة للجميع بالمجلس الأعلى.

وتحدث هنية عن احتياج المنظومة الرياضية لإعلام متنوع يهتم بالكيف لا بالكم، في ظل أعداد الصحف والمواقع والإذاعات، وطالب هنية الإعلاميين الرياضيين تعزيز ثقافة التشجيع والانتماء بدون تعصب، وتسليط الضوء على المواهب الرياضية.

وأكد ياسر رضوان، مدير اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد كرة القدم، أن المنظومة الكروية الغزيّة تحتاج لدعم من الإعلام لإنجاح الموسم الرياضي وتعزيز ثقافة التنافس الشريف ونبذ التعصب.

وقالت تغريد العمور، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، إن الاتحاد يسعى من خلال دوراته التدريبية لصقل المهارات والاستفادة من تجربة أصحاب الخبرة في العمل الإعلامي والاطلاع على التوجهات الحديثة في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الاتحاد يهتم بالصورة المثالية للرياضة.


وتستهدف الدورة الصحفية عدداً من الإعلاميين المهتمين بالرياضة والعاملين في مجال الإعلام، بواقع 4 ساعات يومياً من الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 20 من الشهر الجاري.

336166355_6025732380843408_3557973837840581128_n 336334504_3469949083260804_6201425912477252275_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟