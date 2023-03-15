وزارة الاقتصاد تُحيي اليوم العالمي لحماية المستهلك

غزة – وكالة الرأي:

أحيّت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة عبد القادر بنات، إن طواقم حماية المستهلك أحيت هذه المناسبة بتنفيذ سلسلة فعاليات عبر تنظيم جولات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية والمولات في جميع محافظات قطاع غزة، وتوزيع نشرات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك إلى جانب قيام سيارات بمكبرات الصوت تابعه للوزارة بتوعية المواطنين والمستهلكين بحقوقهم في اليوم العالمي لحمايه المستهلك.

ستنفذ سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحلات التجارية والمولات والأسواق في كافة محافظات قطاع غزة من أجل مطابقة المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الادمي.

وطمأن بنات المواطنين بأن كافة السلع والمواد التموينية الأساسية متوفرة في الأسواق والمحال التجارية وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الفعاليات المختلفة ستحرص على مساعدة المواطنين في التعرف على أنواع الفساد في السلع وعدم الاقدام على شرائها وتقديم المعلومات الكافية لهم عن حقوقهم الاقتصادية والاستهلاكية والنشرات والوثائق التي من شأنها ان تساهم في نشر ثقافة حماية المستهلك.

وأوضح بنات، أن طواقم حماية المستهلك تبذل جهداً كبيراً في حماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال للمواطنين.

وأكد أن الإدارة العامة لحماية المستهلك ستعمل على حماية وضمان حقوق المستهلكين، وضمان عدم تعرض أي مواطن لأي مخاطر صحية أو خسائر اقتصادية، وضمان حصول المواطن في غزة على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية وكذلك منع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أي غير مطابقة للمواصفات وكذلك ضمان سلامة أي معاملة اقتصادية بين والمستهلك وتنظيم ومراقبة الاسواق في قطاع غزة.

وذكر بنات أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي 3443 جولة لحصر المخزون السلعي للمواد الأساسية، و59 جولة لمتابعة الأسعار، وحررت 7103 محاضر ضبط ومخالفات، و2995 عينات للفحص المخبري.