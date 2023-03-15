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المواصفات والمقاييس تعتمد (5) مختبرات لفحص المواد الإنشائية والتربة

15 آذار / مارس 2023 01:08

المواصفات والمقاييس تعتمد (5) مختبرات لفحص المواد الإنشائية والتربة
المواصفات والمقاييس تعتمد (5) مختبرات لفحص المواد الإنشائية والتربة

غزة - وكالة الرأي

اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، (5) مختبرات لفحص المواد الإنشائية والتربة بعد أن استكملت المختبرات متطلبات الاعتماد المرتكزة على المواصفة الدولية 17025والمواصفة الفلسطينية م.ف 4014/2018.

 وفي اجتماع عقده المدير العام م.عماد الحوراني  بوجود مدراء دوائر المؤسسة  مع أصحاب المختبرات ؛ أكد فيه على ضرورة إلتزام المختبرات بالمواصفات المتعلقة بعمليات الفحص ،والعمل الجاد نحو تطوير عمل المختبرات  ؛ وأكد على ضرورة التواصل الدائم بينهم وبين المؤسسة .

وناقش الحوراني آليات معايرة الأجهزة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لوجود مختبر معايرة يعمل كمرجعية لكافة عمليات المعايرة لا سيما في أجهزة الشد والضغط المتعلقة بعمل مختبرات المواد الإنشائية. 

وشكر المدير العام اللجان الفنية ولجنة الاعتماد على جهودهم مع المختبرات طوال الفترة الماضية وصولاً لتحقيق متطلبات الاعتماد.

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