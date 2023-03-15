وزارة التعليم تُنظّم بطولة كرة الطائرة لطلاب الجامعات والكليات

غزة - وكالة الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي التعليم العالي -دائرة الشؤون والخدمات الطلابية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطولة كرة الطائرة لطلاب مؤسسات التعليم العالي.

وحضر الفعالية في صالة سعد صايل الرياضية بمدينة غزة أ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ. حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، وأ. إياد الجيش من المجلس الأعلى للشباب والرياضية، وعدد من ممثلي الجامعات والكليات المشاركين في البطولة.

وأوضح الجرجاوي أن البطولة تُعقد لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتندرج ضمن جهود الوزارة في تشجيع النشاطات المتنوعة في مؤسسات التعليم العالي.