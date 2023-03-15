السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر

غزة - وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من مكتب الاتحاد الأوروبي يضم كلاً من أ. إبراهيم العافية مدير مكتب التعاون و أ. تشارلز دوشاشيني رئيس قسم المكتب في الاتحاد الأوروبي بالقدس في زيارة تفقدية لموقع تل أم عامر الأثري.

واطلع الوفد على تفاصيل الموقع والشواهد التاريخية فيه، وجهود الوزارة المتواصلة في الحفاظ عليه، بما يبقيه شاهداً على عراقة الحضارة في هذه الأرض.

بدوره توجه وفد الاتحاد الأوروبي بالشكر للوزارة على رعايتها للمواقع الأثرية في غزة وحفاظها على المقتنيات واللقى الأثرية، مبدياً سعادته بالزيارة والجولة الإرشادية التي تعرف من خلالها على طبيعة الموقع.