وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية هارون تفتتح معرض "ريحة بلادي" للمشغولات اليديوية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُنظّم بطولة كرة الطائرة لطلاب الجامعات والكليات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بشير الريس تختتم دوراتها التدريبية في نادي اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات والمقاييس تعتمد (5) مختبرات لفحص المواد الإنشائية والتربة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تُحيي اليوم العالمي لحماية المستهلك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح مسابقة القرآن الكريم لرياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التربية والتعليم تختتم مسابقة الألعاب الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: " التاريخ لا يزور بماراثون تهويدي هنا أو هناك "
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر

15 آذار / مارس 2023 01:41

السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر
السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر

غزة - وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من مكتب الاتحاد الأوروبي يضم كلاً من أ. إبراهيم العافية مدير مكتب التعاون و أ. تشارلز دوشاشيني رئيس قسم المكتب في الاتحاد الأوروبي بالقدس في زيارة تفقدية لموقع تل أم عامر الأثري.

واطلع الوفد على تفاصيل الموقع والشواهد التاريخية فيه، وجهود الوزارة المتواصلة في الحفاظ عليه، بما يبقيه شاهداً على عراقة الحضارة في هذه الأرض.

بدوره توجه وفد الاتحاد الأوروبي بالشكر للوزارة على رعايتها للمواقع الأثرية في غزة وحفاظها على المقتنيات واللقى الأثرية، مبدياً سعادته بالزيارة والجولة الإرشادية التي تعرف من خلالها على طبيعة الموقع.

السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر 6b9dc216-eb87-4d53-ac87-9dd71471284e
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟