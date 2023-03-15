المواصلات تعزز تعاونها مع "المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق"

غزة - وكالة الرأي

واصلت وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة النقل والمواصلات، زيارتها للمؤسسات ذات العلاقة حيث قامت بزيارة جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.

جاء ذلك، بحضور أ. أنيس عرفات نائب مدير عام الوحدة، وكان باستقبالهم أ. ناصر مشتهى رئيس مجلس الإدارة وذلك اليوم لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد عرفات على ضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين معتبراً الجمعية جزء أساسي بالمجتمع الفلسطيني التي تعمل من أجل الصالح العام.

وأضاف عرفات بالقول إن لمسات الجمعية واضحة في كافة فعاليات وأنشطة الوزارة من خلال المحاضرات التوعوية التي تقوم بها الوزارة وكذلك تمويل والمساهمة في إنجاح حملة الفحص الشتوي سواء من خلال تقديم الدعم المادي أبو البشري.

ودعا عرفات جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق إلى الاستمرار في التعاون مع الوزارة في الأيام القادمة والمشاركة في جميع فعالياتها وأنشطتها المستقبلية.

من جانبه شكر مشتهى وزارة النقل والمواصلات على هذه الزيارة، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين الجمعية والوزارة والسعي إلى تطوير منظومة العمل لخدمة أبناء شعبنا.

وأشاد مشتهى بأهمية الوزارة في المجتمع الفلسطيني حيث تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية التي على احتكاك مباشر مع فئة كبيرة من السائقين وأبناء شعبنا في قطاع غزة.