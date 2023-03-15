التعليم يفتتح مصلى البراق في مدرسة العباس الأساسية "ب"

غزة - وكالة الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي مصلى البراق في مدرسة العباس الأساسية "ب" للبنات في مديرية شرق غزة، وذلك ضمن جهود الوزارة في بناء المصليات داخل المدارس.

وحضر الافتتاح أ. د. يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم في شرق غزة، وأ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، وأ. أحمد الصالحي رئيس قسم الأبنية، وأ. عبير جودة مديرة المدرسة، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من أولياء الأمور والمجتمع المحلى.

وأكد الشرافي أن المصلى يسهم بطريقة سليمة في تخريج الدعاة والتربويين والعلماء، مبيناً الأثر الكبير له في حياة الطلبة حيث يعلمهم السلوك الحسن والعمل الجماعي.

وأفاد الشرافي أن للمصلي أهمية في تعليم الطلبة التلاوة الصحيحة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

بدوره رحب نور الدين بالحضور، مقدماً الشكر لكل من ساهم في إنشاء المصلى من العاملين في المدرسة والجهات الداعمة، لافتاً إلى أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الوزارة والمديرية التي وضعتها منذ سنوات ليكون في كل مدرسة مصلى بهدف زرع الأخلاق الحميدة في نفوس الطلبة.

وخلال الافتتاح تم تكريم جميع المساهمين والمشاركين فيه بشهادات الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة.