"هنية" والدائرة الفنية في اتحاد كرة يتفقدون تطوير قاعة التدريب الرياضي

غزة - وكالة الرأي

أجرى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، زيارة تفقدية لمشروع تطوير قاعة التدريب بمجمع فلسطين الرياضي، برفقة ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم والكابتن صائب جندية وشحدة حبوش أعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد.

وأوضح هنية أن القاعة سيتم تطويرها لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين وتصبح القاعة المركزية للتدريب الرياضي في محافظات غزة، مع إضافة خدمات جديدة تساهم في تعزيز وسائل التدريب الحديثة.

بدوره عبر ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية عن شكره لجهود هنية في تطوير المرافق الرياضية، ومنها قاعة التدريب وأشار إلى أن الاتحاد يستفيد من القاعة في الدورات التدريبية التي يعقدها على مدار العام لتطوير الكوادر الرياضية والمعتمدة دوليا.