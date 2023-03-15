وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر توقيت الحصص الدراسية خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ "الرأي": المنتجات الزراعية متوفرة خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يفتتح مصلى البراق في مدرسة العباس الأساسية "ب" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ فعاليات "حماية المستهلك" بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع "المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والاثار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي بتل أم عامر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية هارون تفتتح معرض "ريحة بلادي" للمشغولات اليدوية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُنظّم بطولة كرة الطائرة لطلاب الجامعات والكليات
أخبار » الأخبار الحكومية

"هنية" والدائرة الفنية في اتحاد كرة يتفقدون تطوير قاعة التدريب الرياضي

15 آذار / مارس 2023 02:22

"هنية" والدائرة الفنية في اتحاد كرة يتفقدون تطوير قاعة التدريب الرياضي

غزة - وكالة الرأي

أجرى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، زيارة تفقدية لمشروع تطوير قاعة التدريب بمجمع فلسطين الرياضي، برفقة ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم والكابتن صائب جندية وشحدة حبوش أعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد.

وأوضح هنية أن القاعة سيتم تطويرها لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين وتصبح القاعة المركزية للتدريب الرياضي في محافظات غزة، مع إضافة خدمات جديدة تساهم في تعزيز وسائل التدريب الحديثة.

بدوره عبر ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية عن شكره لجهود هنية في تطوير المرافق الرياضية، ومنها قاعة التدريب وأشار إلى أن الاتحاد يستفيد من القاعة في الدورات التدريبية التي يعقدها على مدار العام لتطوير الكوادر الرياضية والمعتمدة دوليا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟