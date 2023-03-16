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الشرطة النسائية تفتتح دورة في "التحقيق الجنائي" بخان يونس

16 آذار / مارس 2023 11:46

الشرطة النسائية تفتتح دورة في "التحقيق الجنائي" بخان يونس
الشرطة النسائية تفتتح دورة في

غزة - وكالة الرأي :

افتتحت دائرة الشرطة النسائية بالتعاون مع دائرة التدريب بوحدة التخطيط بالشرطة دورة متخصصة حول "التحقيق الجنائي" وأصوله لعدد من عناصرها بمحافظة خان يونس.

وأوضح مدير دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير بجهاز الشرطة المقدم أحمد مقبل أن الدورة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لتطوير وتأهيل ضباط أكفاء مختصين بالتحقيق الجنائي لدى الشرطة النسائية بخان يونس، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي بواقع "24" ساعة تدريبية.

من جانبه، أوضح محاضر الدورة الرائد أحمد فروانة نائب مفتش تحقيق مركز شرطة خان يونس المدينة أنه سيتم تشمل آلية التحقيق ومعرفة أخذ افادة من المتهم أو المشتكي أو الشهود، وكيفية التعامل مع المتهم وفق الاجراءات القانونية

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