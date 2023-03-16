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"الاقتصاد" تشرف على تشكيل مجلس الغرفة التجارية بالوسطى

16 آذار / مارس 2023 12:21

"الاقتصاد" تشرف على تشكيل مجلس الغرفة التجارية بالوسطى

أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني على تشكيل مجلس الغرفة التجارية في محافظة الوسطى بحضور كلاً من المستشار القانوني يعقوب الغندور ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي.

وبين الزويدي، أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس ادارة الغرف التجارية لتوزيع المناصب الادارية بين أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الزويدي، إن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الوسطى ضم كل من محمد عليان التلباني رئيساً لمجلس الإدارة، إبراهيم عبد العزيز بشير نائباً لرئيس مجلس الإدارة، عايش عبدالله الحويحي أمين سر لمجلس الإدارة، محمود محمد التلباني نائب أمين السر لمجلس الإدارة، السيد حسام يحيى ابو حمادة أمين الصندوق، إسماعيل يوسف فنونة نائب أمين الصندوق، رسمي السيد ابو قاسم عضواً، عبدالكريم طلال عواد عضواً، أحمد رمضان ابو شعبان عضواً.

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