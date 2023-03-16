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الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي

16 آذار / مارس 2023 01:33

الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي
الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي

غزة- وكالة الرأي

أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها خلال الأسبوع الحالي.

وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت (11) طلب تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، و (22) معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغير اسم وكذلك تغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، و طباعة وتسليم (101) شهادة علامة تجارية، والتفتيش عن  (34)  علامة تجارية ، ونشر (39) علامة تجارية.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت (30) استفساراً.

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