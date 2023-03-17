بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة

غزة- وكالة الراي

أطلقت بلدية غزة النسخة الأولية من كتيب تعريفي بمدينة غزة بعنوان "غزة حيث تسكب الشمس نورها"، والذي يهدف لتعريف بهذا المدينة وتاريخها العريق وحاضرها من خلال تبنيها الكتيب، وذلك ضمن رؤيتها في تعزيز مكانتها والحفاظ على موروثها الحضاري والتاريخي من خلال العمل على عدة مشاريع تطويرية وتنموية من شأنها النهوض بواقع مدينة غزة.

وافتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج فعالية اطلاق الكتيب قائلاً: "هذه مدينتنا تفتح قلبها مرحبة بالأهل والضيوف زائرين ومقيمين في جوانب التاريخ والجغرافيا وقصص الزمان، هنا الشمس تسطع بنورها على الأحجار القديمة والمآذن والكنائس وشاطئ البحر الذهبي، مدينتنا التي ما فتئت تعلن جدارتها بالحياة على طريقتها التي عرفت بها، طريقة الحب والكرامة والعطاء، ها نحن إذن نضع ملخصًا للمدينة بشوارعها وحدائقها وبآثارها الممتدة عبر التاريخ، وحاضرها الذي ينبض بالحياة رغم الوجع الكامن بين الضلوع متطلعة إلى مستقبل يكون عماده التآخي والوحدة من أجل وطن مزدهر على الدوام".

ويتنقل الكتيب في فصوله الثلاثة بين طيّات هذه المدينة الجميلة، حيث تنهض بلدية غزة بروح المدينة العنقاء محدثاً عن تاريخ هذه المدينة التي سميت في القرنين الخامس والسادس الميلاديين بالمدينة الشريفة والمدينة الجميلة والمدينة الغنية والمدينة المضيئة، الثرية بمعالمها التاريخية والأثرية الخالدة، ثم يتطرق لحاضرها النابض بالحياة بالرغم من كل الظروف والتحديات، متحدثاً عن أوجه الحياة ما بين أسواق المدينة الشعبية والحرف التقليدية المتوارثة ومراكزها الثقافية والخدماتية، ووجهاتها السياحية وغيرها.

ونضع كتيب "غزة حيث تسكب الشمس نورها" بنسخته الأولية بين أيديكم، أملين أن يعزز هذا المخرج رؤيتنا في تعزيز مكانة المدينة والاحتفاء بماضيها وحاضرها.

بإمكانكم التصفح وتحميل الكتيب عبر الضغط على الرابط في التعليق الأول، أو من خلال مسح الـ QR CODE.



