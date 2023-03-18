الأوقاف تنظّم لقاءها السنوي بالدعاة والداعيات في محافظات غزة

غزة- وكالة الرأي

نظّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءها السنوي بالأئمة والخطباء والدعاة والداعيات على مستوى محافظات قطاع غزة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتبيينًا لأهم التوجيهات الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، ومدير عام المساجد والمديريات أ. منذر الغماري، ومدراء الدوائر والمديريات.

بدوره، رحّب الأغا بجميع الخطباء والأئمة ذوي العزائم والقادة الذين نذروا أنفسهم لله وخدمة دينه ودعوته، منوهًا بأن الخطباء والوعاظ والأئمة والمحفظين هم شامة الأمة وحملة الأمانة، داعيًا إياهم أن يجمع خطابهم الدعوي بين الدعوة والتربية، وأن يكون خطابًا وسطيًّا ملتزمًا يحقق مصالح الدين والدنيا.

وأوضح الأغا أن وزارته بذلت جهودًا حثيثة؛ لتعزيز كادر الأوقاف في الميدان ومقراتها المنتشرة في قطاع غزة، والتي كان آخرها توفير 400 وظيفة جديدة على بند التشغيل المؤقت، لافتًا إلى أن استقطاب موظفين جدد لشغل بعض الشواغر في مرافق الوزارة المنتشرة في قطاع غزة كان بمثابة الرافعة لعمل الأوقاف، و تعزيزًا لمأسسة الوزارة من خلال شغل الوظائف بالتخصصات المطلوبة والتي تتوافق مع المؤهل العلمي.

وأشار الأغا إلى جملة من المواضيع المهمة في إطار تعزيز عمل الأوقاف في الميدان، من خلال زيادة كادر موظفي الخدمات المسجدية، وتفعيل مجالس إدارة المساجد وملف الوقف النقدي، إضافة إلى إطلاق مشروع البنك الوقفي، مطالبًا إياهم بشحذ الهمم؛ للقيام بدورهم الريادي تجاه هذه الملفات المهمة.

ودعا وكيل وزارة الاوقاف جمهور الأئمة والخطباء والدعاة والداعيات إلى الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي خاصة في شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله عز وجل أن يعينهم على أداء أمانة العمل الديني.

من جهته، أكّد الغماري على ضرورة الالتزام بالضوابط والإرشادات الصادرة عن الوزارة فيما يخص صلاة التراويح، وتكثيف النشاط الدعوي، ومواصفات إمام التراويح وغيرها من الأمور المتعلقة بشهر رمضان المبارك، داعيًا إلى بدء التجهيز للشهر الفضيل بتجويد الخدمات.

من ناحيته، دعا أبو العمرين إلى أن يكون هذا اللقاء رافعًا للهمة في سبيل تغيير المجتمع نحو الأفضل بإذن الله، وإعانة الناس على تأدية عبادتهم على أكمل وجه، والترغيب في زيادة الطاعات، وممارسة العبادات خلال الشهر الفضيل.

