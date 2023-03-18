" المعابر" إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

غزة- وكالة الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12- 17 مارس 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 12422 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12156 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12240 مواطناً و150 أجنبياً، و32 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11958 مواطناً، و156 أجنبياً، و38 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.