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المركز يقدم 5 برامج أساسية لعلاج ذوي الإعاقة بالأطراف

مركز الأطراف الصناعية يستقبل نحو ( 200 ) حالة خلال فبراير الماضي

18 آذار / مارس 2023 12:21

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غزة- وكالة الراي 
استقبل مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لـبلدية غزة نحو (200) حالة مرضية في العيادات الخاصة به خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ضمن جهودها لتقديم خدمات أفضل لذوي الإعاقة ومساعدتهم في الحصول المساعدات الطبية اللازمة.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أنه تم أجراء (172) جلسة علاج طبيعي، و (30) جلسة دعم نفسي بشكل فردي، وتوعية أسرية لـ (5) مجموعات، ودعم نفسي لـ (10) مجموعات للأشخاص المستفيدين من المركز وعائلاتهم.

وأضاف أنه تم تسليم (162) جهاز Readymade، وإصدار (32) من أوامر التشغيل، وتقييم حالتين جديدتين، مشيراً إلى أن العيادات تعمل يومي الأحد والأربعاء أسبوعياً.

وأشار المركز إلى أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين المركز واللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2023، وتشمل تدريب مجموعة من أخصائي الأطراف والأجهزة على صناعة الأطراف العلوية المتطورة في مستشفى حمد لمدة يومين.

ويقدم مركز الأطراف الصناعية 5 برامج أساسية في العلاج هي؛ برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وبرنامج القدم الحنفاء، وبرنامج القدم السكرية، وبرنامج الكراسي المتحركة، وبرامج الدعم النفسي والتأهيلي عبر جلسات متتالية.
 

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