أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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19 آذار / مارس 2023 08:28
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية لليوم الأحد، وجاءت على النحو التالي:
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