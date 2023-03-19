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أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم

19 آذار / مارس 2023 08:28

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية لليوم الأحد، وجاءت على النحو التالي:

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