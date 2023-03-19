وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة تستعد لبدء معركة الإضراب المفتوح

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، إن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بدأت بتكثيف حالة التعبئة والاستنفار قبل الدخول بمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر رمضان المبارك.

وذكرت الوزارة في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن الحركة الأسيرة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لهذه المعركة ضمن برنامج الخطوات الاحتجاجية على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم، خاصة في ظل عدم وجود أي بوادر إيجابية من قبل إدارة السجون لوقف إجراءاتها وقرارتها الأخيرة بحق الأسرى.

وأوضحت أن الأسرى يعقدون خلال هذه الأيام جلسات جماعية مكثفة استعدادا لمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام ولضمان نجاحها وتحقيقها لأهدافها والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع خطوات تصعيدية أخرى متمثلة في ارتداء ملابس "الشاباص" وعرقلة الفحص الأمني، وإرجاع الوجبات، وتأخير الخروج للبوسطة، والاعتصام في الساحات.

وبينت الوزارة أن كتابة الأسرى لوصاياهم يؤكد على قوة الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الأسرى، وإرادتهم الحديدية نحو السير بخطواتهم حتى آخر رمق واستعدادهم لمزيد من التضحية في إطار المحافظة على حقوق الأسرى والتمسك بحقهم بالحرية.

وجددت مناشدتها للكل الفلسطيني بالتحرك بمستوى يليق بتضحيات الأسرى ومعانتهم، والعمل تحت رؤية جامعة وموحدة، وتفعيل كل أدوات الضغط على الاحتلال لضمان نجاح معركة الأسرى وتلبية مطالبهم.