السياحة تنظم جولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية

غزة- وكالة الرأي

تفقدت وزارة السياحة والآثار ممثلة بمدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د. جمال أبو ريدة وعدداً من العاملين في الوزارة عدداً من المواقع الأثرية على مستوى قطاع غزة.

وأكد د. أبو ريدة أن الجولة شملت زيارة كلاً من تل رفح وتل رقيش وتل أم عامر وتل السكن الأثري، واطلعت الوزارة خلالها على الأوضاع في هذه المواقع الهامة، وحاجة المشرفين عليها بما يسهل من أداء مهمتهم.

وأضاف " نتطلع لأن تكون هذه الزيارات شهرية تبعاً لخطة موضوعة لدينا حتى نهاية عام 2023م نغطي خلالها زيارة جميع المواقع الأثرية في قطاع غزة".

يشار إلى أن الوزارة تجري بين الحين والآخر جولات متابعة للأماكن الأثرية تطلع من خلالها على سير العمل ومنع التعديات عليها.