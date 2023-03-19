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العمل وبلدية دير البلح تبحثان تعزبز التعاون المشترك

19 آذار / مارس 2023 10:25

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غزة- وكالة الرأي 
بحثت وزارة العمل ، خلال زيارة نفذتها لبلدية دير البلح، تعزيز التعاون المشترك مع رئاسة البلدية وسط قطاع غزة.

ومثل الوزارة وفدٌ مكون من وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ومدير مديرية عمل الوسطى م. مجدي أبو غالي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، وممثلين عن أقسام التشغيل والتفتيش بالمديرية، وكان في استقبالهم رئيس البلدية أ. دياب الجرو وممثلين عن البلدية.

واستعرض م. الغصين أوجه التعاون المشترك وآليات التشبيك بين الوزارة والبلدية، فيما يتعلق بخدمات التشغيل وشروط السلامة والصحة المهنية، والخدمات التي تقدمها علاقات العمل بالمديرية ودور البلدية في تذليل العقبات أمام جميع الملفات.

بدوره، تحدث م. أبو غالي حول إمكانية الاستفادة من مقدرات بلدية دير البلح في استضافة اللقاءات المتعلقة بملف العمل عن بعد، وتبادل بيانات المستفيدين من عقود التشغيل المنفذة لصالح البلدية، وتحديث بياناتهم بشكل سنوي.

وأكد مدير المديرية على أهمية التعاون في ملف التراخيص واستيفاء شروط السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ عدة محاضرات توعوية وإرشادية للعاملين في البلدية، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة للمنشآت الصناعية الخطرة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى مدى إمكانية اعتماد قسم علاقات العمل بالمديرية لانجاز المخالصات والتسويات العمالية لموظفي العقود بالبلدية.

من جهته، ثمن رئيس بلدية دير البلح زيارة وفد وزارة العمل، مؤكداً أنه على استعداد تام لتذليل كافة العقبات أمام عمل وزارة العمل، والتعاون المشترك معهم في سبيل تنفيذ جميع المقترحات المقدمة.
 

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