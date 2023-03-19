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سلطة المياه " توقّع اتفاقية لحفر بئر مياه بالوسطى

19 آذار / مارس 2023 10:36

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غزة- وكالة الرأي 
وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مذكرة تفاهم وتعاون لصالح تنفيذ مشروع “حفر بئر مياه في منطقة التل الأخضر لصالح بلدية البريج “والذي سيتم من خلاله حفر بئر مياه غاطس قدرة 20 حصان لصالح بلدية البريج في قطاع غزة في منطقة التل الأخضر.

وأكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا أن الهدف من هذا المشروع علاج المشكلة القائمة بالإضافة لضمان تزويد المنطقة المستفيدة بمياه صالحة للاستخدام، والذي سوف يؤثر على مستوى تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل إيجابي.

بدوره، عد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن البئر يخدم منطقة سكانية ، بالاضافة الى تحسين جودة الخدمة المائية المقدمة للمواطنين.

من جهته ، أشاد مدير جمعية غزي دستك م.هاني ثريا بالجهود المبذولة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة وتسهيل الاجراءات المقدمة لاستكمال ترخيص البئر، مؤكدا على ان سلطة المياه وجودة البيئة هي البوابة الحكومية الرسمية لترخيص الآبار.
 

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