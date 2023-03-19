"الاقتصاد" تنظم 39 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

غزة – وكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني 36 زيارة تفقدية و3 جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، أنها سجلت 7 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 13 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وذكرت أن الطواقم حررت خلال جولاتها بمحافظة غزة 12 محضر ضبط لعدد من المزارعين والموزعين وعدد من المولات والمحلات التجارية المخالفة لقرارات الوزارة بخصوص اسعار البيض.

وأشارت الإدارة إلى أنها أتلفت 52 عبوة مربى متنوعة منتهية الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية، وكذلك إتلاف 17 علبة دبس تمر بسبب انتهاء الصلاحية.

وأوضحت أن جولاتها مستمرة مع قرب شهر رمضان المبارك على مدار الأسبوع، مؤكدةً أنها لن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.