"الصحة": بدء مشروع ترميم وتطوير مركز صحي الفلاح غرب غزة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، عن بدء مشروع ترميم وتطوير مركز صحي الفلاح بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم ا لأحد، عن المشروع سيعمل على إعادة تهيئة وتطوير بيئة العمل وتقديم الخدمة وفق توجهات الوزارة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت أن العمل بالمشروع سيبدأ اعتبارا من غدٍ الإثنين، مشيرةً إلى أن العمل بالمركز سيتوقف لفترة مؤقتة.

ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين من خدمات المركز، التوجه إلى مركز صحي السلام أو مركز صحي شهداء الرمال لتلقي الخدمة والمتابعات الصحية اللازمة خلال فترة أعمال ترميم المركز.