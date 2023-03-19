مستشفى العيون تجرى عمليات حقن الأفاستين للمرضى

غزة- وكالة الرأي

أجرت الطواقم الطبية والتمريضية بمستشفى العيون، عمليات حقن الأفاستين للمرضى بشكل استثنائي، وذلك في اطار الجهود المبذولة من قبل ادارة مستشفى العيون لتقليص قوائم الانتظار على جداول العمليات وعمليات حقن الأفاستين.

واوضح د.ماجد حمادة مدير مستشفى العيون خلال جولة تفقدية له، أنه تم تنفيذ يوم عمل استثنائي واستدعاء 140 حالة لحقن الأفاستين حيث تم حقن 119 حالة وتمت العمليات بنجاح.

وتوجه بالشكر لكل من شارك في انجاح هذا اليوم كونه جهدا استثنائيا وخاصة الى الدكتور عماد الصادق ود.عبد القادر عودة ود. محمد حلس و أ. هشام احمد مدير التمريض، ومشرف التمريض،وطاقم العمليات والمشرف الاداري والطواقم التي شاركت بالفحص من الأطباء والتمريض والاداريين الذين كان لهم دور في انجاح هذا اليوم