وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جراحة المسالك البولية للأطفال تشهد نجاحات نوعية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تطلق الاصدار الثالث من التطبيق الالكتروني " صحتي " وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون تجرى عمليات حقن الأفاستين للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": بدء مشروع ترميم وتطوير مركز صحي الفلاح غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية وقفة شعبية بغزة رفضًا لمشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم 39 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات": 61% نسبة ترخيص المركبات خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تدين مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني وكالة الرأي الفلسطينية الافرنجي: جراحه الأطفال عنوان نوعي لخارطة التدخلات الجراحية التخصصية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه " توقّع اتفاقية لحفر بئر مياه بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة "تطلق الاصدار الثالث من التطبيق الالكتروني " صحتي "

19 آذار / مارس 2023 12:30

333674907_762928678583464_5544173606475836484_n
333674907_762928678583464_5544173606475836484_n

غزة- وكالة الراي

أعلن مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة م. علاء الشرفا عن اطلاق الاصدار الثالث من التطبيق الالكتروني " صحتي ".

بدوره، أوضح م. الشرفا ان الاصدار الثالث يأتي استجابة الى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين، واتاحة الوصول الى المعلومة الصحية الخاصة بالمواطن بكل يسر وسهولة، مشيرا الى ان الاصدار الجديد يتضمن الاستفسار عن العمليات، ووصف الأدوية المراقبة والتأمين الصحي ومواعيد العيادات الخارجية ونتائج التحاليل الطبية والتبرع بالأعضاء.

واعرب م. الشرفا عن شكره وتقديره الى الطاقم الفني المختص بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , والى الادارات والوحدات ذات العلاقة على جهودهم في تطوير باقة الخدمات المتاحة عبر التطبيق , وحرصهم على تعزيز منظومة العمل الالكتروني.

واوضح مدير الخدمات الالكترونية وتطبيقات الانترنت المهندس أشرف مطر أن الاصدار الثالث من تطبيق صحتي , يأتي تماشيا مع تطورات ما يقدم من خدمات صحية في مرافق وزارة الصحة وتسهيل وصول وحصول المواطن على الخدمة من خلال اتاحة المنافذ الالكترونية المتخصصة والتي تتضمن خدمات تساعد المواطن على تنفيذ العديد من الاجراءات الادارية مثل التأمين الصحي والاستفسار عن العمليات ومواعيد العيادات الخارجية ونتائج التحاليل الطبية والتبرع بالأعضاء.

وأشار المهندس مطر أن التطبيق متاح من خلال متجر google play ، او عبر الموقع الالكتروني sehatty.ps ، من خلال تسجيل الدخول الموحد عبر الحاسوب الحكومي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟