"الصحة "تطلق الاصدار الثالث من التطبيق الالكتروني " صحتي "

غزة- وكالة الراي

أعلن مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة م. علاء الشرفا عن اطلاق الاصدار الثالث من التطبيق الالكتروني " صحتي ".

بدوره، أوضح م. الشرفا ان الاصدار الثالث يأتي استجابة الى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين، واتاحة الوصول الى المعلومة الصحية الخاصة بالمواطن بكل يسر وسهولة، مشيرا الى ان الاصدار الجديد يتضمن الاستفسار عن العمليات، ووصف الأدوية المراقبة والتأمين الصحي ومواعيد العيادات الخارجية ونتائج التحاليل الطبية والتبرع بالأعضاء.

واعرب م. الشرفا عن شكره وتقديره الى الطاقم الفني المختص بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , والى الادارات والوحدات ذات العلاقة على جهودهم في تطوير باقة الخدمات المتاحة عبر التطبيق , وحرصهم على تعزيز منظومة العمل الالكتروني.

واوضح مدير الخدمات الالكترونية وتطبيقات الانترنت المهندس أشرف مطر أن الاصدار الثالث من تطبيق صحتي , يأتي تماشيا مع تطورات ما يقدم من خدمات صحية في مرافق وزارة الصحة وتسهيل وصول وحصول المواطن على الخدمة من خلال اتاحة المنافذ الالكترونية المتخصصة والتي تتضمن خدمات تساعد المواطن على تنفيذ العديد من الاجراءات الادارية مثل التأمين الصحي والاستفسار عن العمليات ومواعيد العيادات الخارجية ونتائج التحاليل الطبية والتبرع بالأعضاء.

وأشار المهندس مطر أن التطبيق متاح من خلال متجر google play ، او عبر الموقع الالكتروني sehatty.ps ، من خلال تسجيل الدخول الموحد عبر الحاسوب الحكومي.