"الشباب والثقافة" تجري قرعة منافسات الدوري الثقافي بين الجامعات

غزة- وكالة الرأي

أجرت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، قرعة منافسات مسابقة الدوري الثقافي بين طلبة الجامعات والكليات في قطاع غزة.

وجرت مراسم القرعة بحضور المدير العام للعمل الأهلي والآداب في الهيئة الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير دائرة البرامج والآداب الدكتور فواز السوسي، وعضو المجلس الاستشاري الثقافي الدكتور كمال غنيم، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والكليات المشاركة في المسابقة.

وأوضح أبو وطفة، أن مسابقة الدوري الثقافي تُعد من البرامج الثقافية الواعدة التي تستعد الهيئة لتنفيذها خلال العام الجاري، مؤكدًا أنها فرصة ذهبية لتعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة والجامعات بما يسهم في نشر الثقافة الوطنية والمعرفة والفكر المستنير بين الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الفنون والآداب بأشكالها المتنوعة.

وأشار أبو وطفة إلى أن لجنة المسابقة أعدت لائحة تفصيلية لمنافسات المسابقة ومراحلها المختلفة حظيت بموافقة كافة الجامعات والكليات المشاركة، لافتًا إلى أن (16) جامعة وكلية أكدت مشاركتها في المسابقة، وسيتم توزيعها من خلال القرعة على أربع مجموعات على أن تجرى منافسات في كل مجموعة لمعرفة الفريق المتأهل إلى مرحلة نصف النهائي.

وجاءت نتائج قرعة المرحلة الأولى على النحو التالي: المجموعة الأولى وضمت جامعة الأزهر، جامعة الإسراء، كلية العودة الجامعية، وجامعة غزة، وجاء في المجموعة الثانية كلية مجتمع تدريب غزة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية فلسطين التقنية، وجامعة الأمة، بينما ضمت المجموعة الثالثة كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر، كلية الرباط، جامعة فلسطين، والجامعة الإسلامية، وجاء المجموعة الرابعة على النحو التالي جامعة القدس المفتوحة، وجامعة الأقصى، وكلية مجتمع الأقصى، وكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية.

وفي مرحلة النصف نهائي جاءت نتائج القرعة على النحو التالي: المواجهة الأولى تضم الفريق المتأهل من المجموعة الأولى مع الفريق المتأهل من المجموعة الرابعة، والمواجهة الثانية تضم الفريق المتأهل من المجموعة الثانية مع الفريق المتأهل من المجموعة الثالثة، على أن يقام حفل اختتام المسابقة في مقر الجامعة الفائزة في المسابقة.

