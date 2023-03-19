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التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جمعية رحمة حول العالم

19 آذار / مارس 2023 01:01

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غزة- وكالة الراي 
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوكيل د.غازي حمد ، اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين جمعية رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية ويمثلها د.غازي ظاظا.
جاء ذلك في مكتب د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بمقر الوزارة بحضور أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، د.حسام الدجني مدير عام العلاقات العامة والاعلام ، أسامة شرف مدير عام وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي.

بدوره، اكد د.غازي حمد على عمق العلاقة التي تربط الوزارة بالمؤسسات المانحة وخاصة جمعية رحمة وأثنى على جهودهم في خدمة شرائح المواطنين من ارامل وايتام واسر مهمشة ، معربا تسخير وزارته بكافة ما تملك من امكانيات لانجاح مشاريعهم وبرامجهم في قطاع غزة والتي تخدم الاسر الفقيرة والمهمشة.

من جانبة ، د.غازي ظاظا ممثل الجمعية على اهتمام مؤسستهم في كافة القطاعات التنموية والخيرية والإغاثية أيضا , مشددا على استمرارهم في تقديم الدعم والمساندة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وقد شملت الاتفاقية أوجه التعاون بين الطرفين كتشكيل لجنة مشتركة من طواقم ادارية وفنية وتهدف الى التعاون في تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها ، والتعاون في تنفيذ مجموع من المشاريع والتي تهدف الى تحسين وتطوير مجالات العمل الانساني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واغاثية وتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي تخدم الاسر المانحة والفقيرة في مختلف القطاعات.

 

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